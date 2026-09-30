Drama autour de Cristiano Ronaldo, qui quitte la sélection du Portugal !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Drama autour de Cristiano Ronaldo, qui quitte la sélection du Portugal !
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C'est inédit ce qui se passe au Portugal. Resté sur le banc contre la Norvège pour la première fois en 18 ans dans un match officiel, Cristiano Ronaldo n'a pas été saluer les supporters, ce qui lui a valu les remontrances de Jorge Jesus. Les deux hommes se sont expliqués, mais gardaient leurs divergences, CR7 ne s'est pas entraîné pendant trois jours avant de finalement quitter le rassemblement ce mercredi !

Fin de carrière internationale en eau de boudin pour Cristiano Ronaldo au Portugal. Pour la première fois depuis 18 ans dans un match officiel, le quintuple Ballon d'Or n'est pas monté au jeu lors de la victoire face à la Norvège.

Frustré, l'attaquant de 41 ans n'avait pas été saluer les supporters et était rentré directement aux vestiaires, ce qui lui avait valu des remontrances du sélectionneur Jorge Jesus, qui avait besoin "d'un autre profil" dans la dernière demi-heure de la rencontre compte tenu de l'avance que possédait la Seleçao.

Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus ne sont pas tombés d'accord

Les deux hommes se sont expliqués ces derniers jours, mais n'ont pas réglé leurs divergences : Cristiano Ronaldo était absent à l'entraînement ces trois derniers jours, alors que Jorge Jesus avait pourtant finalement déclaré qu'il n'y avait "pas de problème" et que CR7 était "disponible".

Jesus, qui fut pourtant son entraîneur à Al-Nassr la saison dernière, s'est bien rendu compte que son rendement avait baissé et ne compte plus systématiquement l'aligner, comme c'était encore le cas sous la tutelle de Roberto Martinez. "C'est à moi de décider qui joue et qui monte au jeu. Personne ne me fera changer d'avis dans le football, personne. Pas même Cristiano Ronaldo", déclarait-il il y a quelques jours.

Une fausse promesse du sélectionneur

Selon les informations du média portugais A Bola, Jorge Jesus avait en réalité promis à Cristiano Ronaldo qu'il jouerait la dernière demi-heure, avant de changer d'avis compte tenu du scénario. Et c'est ce qui aurait frustré l'ancien joueur star du Real Madrid, nommé capitaine par Jesus lors de son intronisation et titulaire lors du premier match.

Les événements auraient cependant pris une autre tournure ce mercredi : toujours selon les informations d'A Bola, Cristiano Ronaldo aurait désormais quitté le lieu de rassemblement du Portugal après la conférence de presse de son sélectionneur. À Copenhague et à vingt-quatre heures d'y affronter le Danemark, Jorge Jesus a déclaré que Cristiano Ronaldo s'entraînait, ce qui n'est pas le cas.

CR7 a quitté le rassemblement du Portugal !

Le média portugais ajoute que Ronaldo aurait immédiatement quitté le stade à bord d'une camionnette de la Fédération, ne participant donc à nouveau pas à la séance d'entraînement. Plus gros encore, son avion, un Bombardier Global Express XRS, aurait décollé de Madrid à 18h30 pour aller le chercher au Danemark et lui permettre donc de quitter pour de bon la sélection.

Un véritable tremblement de terre dans le football portugais, alors que Jorge Jesus avait bien entamé son mandat avec deux victoires face au Pays de Galles et à la Norvège. Le Portugal doit donc rencontrer le Danemark à Copenhague ce jeudi soir, puis la Norvège à Porto avant la fin de cette trêve internationale. Visiblement sans Cristiano Ronaldo, donc.

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