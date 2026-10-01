Leandro Trossard disponible face à la Turquie ? Mark van Bommel donne des nouvelles de son joueur

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Les Diables Rouges ont participé à une séance d'entraînement ce jeudi matin. Tous les joueurs sélectionnés par Mark van Bommel étaient présents, rapporte la RTBF. Leandro Trossard et Mike Penders, forfaits lors des deux premières rencontres de Ligue des Nations (Italie et France), ont bien pris part à la séance.





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