Leandro Trossard disponible face à la Turquie ? Mark van Bommel donne des nouvelles de son joueur

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Leandro Trossard disponible face à la Turquie ? Mark van Bommel donne des nouvelles de son joueur
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Les Diables Rouges ont participé à une séance d'entraînement ce jeudi matin. Tous les joueurs sélectionnés par Mark van Bommel étaient présents, rapporte la RTBF. Leandro Trossard et Mike Penders, forfaits lors des deux premières rencontres de Ligue des Nations (Italie et France), ont bien pris part à la séance.

Nicolas Baccus

Leandro Trossard disponible face à la Turquie ? Mark van Bommel donne des nouvelles de son joueur

Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : Leandro Trossard, qui était présent à l'entraînement avec le groupe ce jeudi matin, est disponible pour affronter la Turquie à Sclessin ce vendredi. Mark van Bommel a annoncé la nouvelle en conférence de presse ce jeudi après-midi.

"Leandro est disponible et sera également là demain. Vous pouvez le noter. Il est sur la bonne voie après une semaine sans entraînement à la suite de sa blessure à la cheville. Nous avons été prudents avec lui afin qu'il puisse jouer avec nous, mais aussi avec Besiktas," a déclaré le sélectionneur.

Il a également confirmé la disponibilité de Mike Penders en annonçant que tout le groupe était disponible : "Tout va bien. Diego Moreira est suspendu, mais pour le reste, tout le monde est apte."

Les Diables Rouges ont participé à une séance d'entraînement ce jeudi matin. Tous les joueurs sélectionnés par Mark van Bommel étaient présents, rapporte la RTBF. Leandro Trossard et Mike Penders, forfaits lors des deux premières rencontres de Ligue des Nations (Italie et France), ont bien pris part à la séance.

Après leur défaite sur le score de 0-1 face à la France, la Belgique doit désormais se tourner vers son prochain objectif qui approche à grands pas. Ce vendredi à 20h45 à Sclessin, les Diables Rouges recevront la Turquie dans un stade sold out. Une victoire est évidemment l'ambition des hommes de Mark van Bommel, qui comptent bien se relever de cette défaite face aux Bleus. 

La Turquie est actuellement dans une mauvaise dynamique. Les Turcs se sont inclinés lors de leurs deux premiers matchs de Ligue des Nations, d'abord face à la France 0-1 et ensuite contre l'Italie 1-4. Ce n'est pas pour autant qu'il faut prendre cette équipe à la légère côté belge. 

Leandro Trossard et Mike Penders présent à l'entraînement avec les Diables Rouges

Pour préparer cette rencontre, les Diables Rouges ont pris part à une séance d'entraînement ce jeudi matin. Comme déjà expliqué ci-dessus, 28 joueurs étaient présents, dont Leandro Trossard et Mike Penders. Mais alors, cela veut-il dire que les deux joueurs précédemment cités seront disponibles pour affronter la Turquie ? Pas forcément. "Nous devons voir comment leur situation évolue. Je ne peux rien dire de plus à ce sujet", avait simplement déclaré Mark van Bommel avant le match face à la France concernant les deux Diables Rouges.

Leandro Trossard a récemment été absent en raison d'un œdème osseux traumatique au calcanéum (blessure au talon), tandis que Mike Penders ne figurait pas dans le groupe pour les deux premiers matchs en raison d'une légère blessure au quadriceps. Plus d'informations devraient prochainement survenir les concernant. 

Lire aussi… "Il y a de la pression" : Mark van Bommel conscient de l'enjeu avant d'affronter la Turquie

La Belgique deuxième de son groupe derrière l'équipe de France

La Belgique est actuellement deuxième de ce groupe de Ligue des Nations (Ligue A) après avoir battu l'Italie 0-2 et s'être inclinée 0-1 face à la France. La France est leader avec six unités, l'Italie compte trois points et est troisième tandis que la Turquie est dernière avec aucun point à son compteur.

Plusieurs changements attendus dans le onze de la Belgique face à la Turquie

Pour cette rencontre contre la Turquie de vendredi soir, Mark van Bommel devrait réaliser plusieurs changements dans son onze de base. Roméo Lavia, après sa très belle prestation contre la France, pourrait être laissé au repos et faire place à Nicolas Raskin, qui pourrait ainsi jouer dans un stade qu'il connaît à merveille. Kevin De Bruyne pourrait également obtenir un petit peu de repos, ce qui pourrait profiter à Hans Vanaken. 

Dodi Lukebakio devrait démarrer à la place de Diego Moreira, suspendu. Mark van Bommel pourrait également choisir un autre profil que Timothy Castagne sur le côté droit de la défense. Charles De Ketelaere pourrait aussi être remplacé après sa prestation décevante contre l'équipe de France.

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