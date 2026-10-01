Van Bommel annonce un premier changement à Sclessin : "Partez du principe qu'il ne va pas débuter"

Scott Crabbé, journaliste football
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Van Bommel annonce un premier changement à Sclessin : "Partez du principe qu'il ne va pas débuter"
Photo: © photonews
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À la veille du match de Ligue des Nations contre la Turquie, Mark van Bommel a déjà révélé un choix important pour son onze de départ. Roméo Lavia, auteur d'une très solide prestation contre la France, devrait normalement être ménagé vendredi à Sclessin. Le sélectionneur s'en est expliqué.

Enfin laissé tranquille par les blessures (touchons du bois), Roméo Lavia a fait forte impression face aux Français. Le milieu de terrain de Chelsea était aussi sec dans ses récupérations que précis dans ses relances souvent assez osées vers Kevin De Bruyne au coeur du jeu.

Roméo Lavia sera préservé

Van Bommel s'était montré particulièrement satisfait de sa prestation après la rencontre et l'a encore répété lors de la conférence de presse. “Il a été fantastique. Et même plus que cela. On peut regarder les statistiques, mais au-delà de cela, j'ai surtout beaucoup apprécié la manière dont il a rempli son rôle. Il est à la fois récupérateur et créateur".

Malgré cette belle prestation, il n'enchaînera pas une deuxième titularisation consécutive. Van Bommel tient compte de l'état de forme global de son joueur : “Vous pouvez donc partir du principe que je ne vais pas le faire débuter. Nous devons gérer cela intelligemment, surtout dans sa situation particulière".

Tout profit pour Nicolas Raskin ?

Après les 85 minutes de lundi, il serait inutile de le surcharger : "On voit aussi que Chelsea le gère avec beaucoup de prudence. Nous faisons la même chose, et c'est nécessaire. Il a énormément de qualités et nous voulons les exploiter au mieux".

Lavia sera donc au moins à compter parmi l'un des changements par rapport à la défaite contre la France. De quoi permettre à Nicolas Raskin de le remplacer et d'ainsi fouler la pelouse de Sclessin en match officiel ?

Lire aussi… "J'étais très énervé" : Thibaut Courtois revient sur le "seum" après la défaite face à la France en 2018

Van Bommel n'a pas encore voulu révéler qui en profitera. "Je ne suis pas un entraîneur qui change énormément de choses, mais cela pourrait arriver”, s'est-il contenté de répondre, confirmant également qu'à part Diego Moreira (suspendu), tout le monde était disponible pour la rencontre de demain soir.

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