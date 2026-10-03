"Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse
Photo: © photonews
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Il y a de grandes chances que la défaite de la Turquie ce vendredi contre les Diables Rouges signifient la fin de l'ère Montella. Après trois défaites, le sélectionneur turc, déjà très critiqué suite à l'échec lors de la Coupe du Monde, peut plus que probablement faire ses bagages, comme le réclamait le public turc à Sclessin.

Ceux qui ont regardé Belgique-Turquie chez eux ont par moments dû se demander si les Diables Rouges jouaient bien à domicile. La diaspora turque avait fait le déplacement en masse jusqu'à Liège (probablement aussi en provenance de l'Allemagne toute proche, où vit une énorme communauté turque), et se faisait entendre dès l'avant-match, huant les joueurs belges.

Les sifflets ont ensuite plu des tribunes tout le long du match, à destination de la Belgique d'abord... mais aussi des joueurs turcs ensuite. Et Vincenzo Montella, sélectionneur de la Turquie, en a pris pour son grade. Il ne fallait pas avoir appris le turc pour comprendre que les supporters réclamaient sa démission, à plusieurs moments durant la rencontre.

L'Italien de 52 ans était déjà sur des charbons ardents avant cette trêve. La fédération turque avait envisagé de s'en séparer après une Coupe du Monde 2026 totalement ratée, lors de laquelle la Turquie n'est pas sortie d'une poule pourtant très accessible sur papier. Montella avait finalement reçu un sursis, récompensé pour son travail en amont qui avait ramené la Turquie en Coupe du Monde après près d'un quart de siècle d'absence.

Vincenzo Montella viré après la trêve internationale ? 

Après le match, Vincenzo Montella a tenu à relativiser le résultat, soulignant que l'écart entre les deux équipes n'était pas aussi grand que le score le laisse à penser. Mais il avait bien sûr entendu la colère du public turc. "Leurs attentes sont élevées, c'est normal. Ils ont le droit d'exprimer leur mécontentement", reconnaît-il.

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"Je ne suis pas inquiet, je sais comment le football fonctionne. Je suis motivé à aider mes joueurs à s'exprimer au mieux lors des prochains matchs", conclut l'Italien. S'il veut que les prochains matchs s'écrivent bel et bien au pluriel, Vincenzo Montella n'a peut-être pas le choix : il faut battre son Italie natale lundi chez elle. 

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