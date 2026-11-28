Il n'y aura pas de back-to-back en MLS pour l'Inter Miami. L'équipe floridienne, championne en titre, a été éliminée en Playoffs par le Columbus Crew.

Coup dur pour le plan marketing de la MLS : l'Inter Miami de Lionel Messi est déjà éliminé, dès l'entame des Playoffs. Les champions en titre ont pris la porte au premier tour de la phase finale du championnat nord-américain face au Columbus Crew.

Une élimination qui avait en réalité largement pris forme lors du match aller : l'Inter Miami s'était incliné 0-3 à domicile face à Columbus. Au match retour, Messi et ses équipiers ne sont pas parvenus à inverser la tendance, et se sont inclinés 1-0 dans l'Ohio.

Lionel Messi, meilleur buteur de la phase classique, déjà éliminé

C'est donc un coup dur pour Lionel Messi, qui a disputé une phase classique de haut vol : l'Argentin a inscrit 26 buts et délivré 14 passes décisives, finissant meilleur buteur du championnat. Il fait également partie des grands favoris au titre de MVP de la saison.

Après le titre de la saison passée, Messi vit là sa deuxième élimination dès le premier tour des Playoffs avec l'Inter Miami.



Lors du match aller, l'octuple Ballon d'Or s'était signalé par un mauvais geste : alors que son équipe était déjà réduite à 10 et en difficulté, Messi avait jeté le ballon sur un adversaire, sans être exclu.