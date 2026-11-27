Vainqueur sur la pelouse de l'OFI Crète (1-3) jeudi soir, Anderlecht a signé une troisième victoire consécutive en Europa League. Après la rencontre, Vítor Bruno a salué la manière dont ses joueurs ont abordé le match, estimant que les Mauves avaient gardé la maîtrise des débats pendant la majeure partie de la soirée.

"Nous savions que ce serait un match très difficile, surtout en termes d'intensité et d'agressivité", a déclaré Bruno après la rencontre au micro de Sporza. Ses joueurs devaient donc avant tout garder leur calme et imposer le rythme. "Nous devions contrôler le match avec le ballon. Nous devions les en priver et les faire beaucoup courir, car c'est aussi une équipe qui aime jouer au football et qui sait bien le faire."

Bruno révèle ce qu'il a dit à la mi-temps

Grâce à des buts de Tawfik Bentayeb et Thelo Aasgaard, Anderlecht a rejoint les vestiaires avec une confortable avance de 0-2. Bruno estimait toutefois que son équipe pouvait encore tirer davantage de cette rencontre. "Nous aurions peut-être même pu marquer un but supplémentaire avant la pause."

À la mi-temps, il a donc donné une consigne claire. "J'ai dit aux joueurs qu'ils ne pouvaient pas laisser retomber le rythme. Nous devions continuer à pousser et même augmenter encore la pression."

Ces plans ont été contrariés peu après la reprise par un penalty accordé à l'OFI Crète. Taxiarchis Fountas a relancé les Grecs dans la rencontre, mais Bruno n'a vu aucune raison de modifier son approche. "J'ai aussi essayé de transmettre ce message aux joueurs pendant le match : restez calmes, continuez à jouer notre propre jeu et n'entrez pas dans le jeu de l'adversaire." Selon lui, Anderlecht devait surtout éviter que la rencontre ne se transforme en un combat physique avec beaucoup de transitions.

Bruno explique pourquoi Bertaccini est monté au jeu

Pour remettre la défense grecque sous pression, Bruno a décidé de faire monter Adriano Bertaccini au jeu. "Nous voulions jouer de manière plus verticale et plus tranchante, et davantage chercher la profondeur dans le dos de leur défense." Ce choix s'est avéré payant, puisque Bertaccini a fixé le score final à 1-3 en fin de match. L'entraîneur a également souligné que les autres remplaçants avaient eux aussi apporté leur contribution.



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Enfin, Bruno ne voulait pas que cette victoire soit considérée comme acquise d'avance. Il a évoqué les précédents bons résultats de l'OFI Crète contre Hoffenheim, le PAOK et l'Olympiacos afin de souligner les qualités de l'adversaire.

"C'est une victoire totalement méritée contre un adversaire particulièrement difficile", a-t-il déclaré. Le coach a conclu en adressant de nombreux compliments à son groupe. "Nous devons donc féliciter tous nos joueurs. Ils ont accompli un travail fantastique."