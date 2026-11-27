Officiel : Autrefois cité au Standard, il signe chez les Francs Borains

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Alors que la saison est déjà bien avancée, plusieurs joueurs belges sont encore sans club. Parmi eux, Maximiliano Caufriez entretient sa forme dans son Borinage natal. Cela a même débouché sur un contrat.