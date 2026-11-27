Officiel : Autrefois cité au Standard, il signe chez les Francs Borains
Photo: © photonews
Alors que la saison est déjà bien avancée, plusieurs joueurs belges sont encore sans club. Parmi eux, Maximiliano Caufriez entretient sa forme dans son Borinage natal. Cela a même débouché sur un contrat.
Officiel : Maximiliano Caufriez signe chez les Francs Borains
Nous vous en parlions cette semaine : sans club depuis cet été et la fin de son aventure à Clermont, Maximiliano Caufriez s'entraîne depuis quelques jours avec les Francs Borains. Son état de forme a visiblement convaincu Yves Vanderhaeghe et son staff : le club a annoncé en début de soirée avoir mis Caufriez sous contrat. Un retour aux sources pour cet enfant du Borinage, qui n'a toutefois jamais porté le maillot du club (au contraire de son frère). Parti de Mons pour intégrer le centre de formation d'Anderlecht à ses 11 ans, Maximiliano Caufriez évoluera donc bien à l'ombre des terrils.
🤝 Maximiliano Caufriez rejoint les Francs Borains ! Parti du Borinage à 11 ans, il revient chez lui. 🏠 De la Ligue 1 à la Liga, de Moscou à Salzbourg, il retrouve ses racines et rejoint l’armée de Clovis. 🟢⚪ Bienvenue chez toi, Maximiliano ! #travaillersouffrirgagner https://t.co/vPSINnkLtj— Royal Francs Borains (@FrancsBorains) November 27, 2026
Alors que la saison est déjà bien avancée, plusieurs joueurs belges sont encore sans club. Parmi eux, Maximiliano Caufriez entretient sa forme dans son Borinage natal.
Depuis la fin de son aventure à Clermont cet été, Maximiliano Caufriez n'a toujours pas retrouvé chaussure à son pied. Après quelques saisons difficiles, le défenseur hennuyer était pourtant redevenu titulaire, même si une entorse à la cheville lui a coûté quelques semaines.
L'ancien joueur de Beveren, Saint-Trond, du Spartak Moscou, de Valence et de Salzbourg est donc toujours à la recherche d'un nouveau challenge. En attendant, le voilà de retour au pays.
Maximiliano Caufriez déterminé à rebondir
Comme l'écrit SudInfo, Caufriez entretient sa forme en prenant part à l'entraînement des Francs Borains. Un retour en terrain connu pour le natif de Saint-Ghislain, qui a notamment été formé à Pâturage, avant de poursuivre son écolage à Mons, à Anderlecht et au Standard.
Plusieurs fois cité sur le retour chez les Rouches par le passé, le cousin de Selim Amallah n'avait pas sauté le pas. Il s'entretient désormais au Stade Robert Urbain, où il était déjà venu voir son frère Alessio (aujourd'hui actif en Grèce).
Cela débouchera-t-il sur un contrat ? Avec Dorian Dessoleil et Dieumerci Ndongala, les Francs Borains disposent déjà dans leur effectif de deux joueurs qui ont une grande expérience de la D1A.
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