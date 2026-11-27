Anderlecht s'est largement imposé sur la pelouse de l'OFI Crète, mais la rencontre s'est terminée dans la confusion. Un accrochage entre Enric Llansana et un adversaire a débouché sur une altercation entre les deux équipes, que la tension a suivies jusque dans les couloirs du stade.

Anderlecht a signé une nette victoire sur la pelouse de l'OFI Crète, mais la rencontre s'est terminée dans la confusion. Dans ce match important pour les deux équipes, les esprits se sont échauffés alors que les Mauves avaient déjà fait la différence.

Impliqué dans l'action qui a mené au troisième but anderlechtois, inscrit par Adriano Bertaccini, Enric Llansana a eu un échange houleux avec un adversaire. L'accrochage a rapidement attiré la quasi-totalité des joueurs au milieu du terrain.

Vítor Bruno intervient, la tension se prolonge

Le rassemblement a donné lieu à plusieurs minutes de confusion. Vítor Bruno est intervenu auprès de ses joueurs, mais la tension est restée vive aux abords du terrain.

Michael Bousis, le propriétaire de l'OFI Crète, s'en est vivement pris à l'arbitre et aux supporters anderlechtois présents. Marc Coucke était également sur place et a dû le calmer.

Lire aussi… Vitor Bruno n'avait qu'une idée en tête pour Anderlecht : "J'ai transmis ce message aux joueurs"›

Les deux camps ont finalement été séparés dans les couloirs du stade, où des policiers se tenaient prêts à intervenir.