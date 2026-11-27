Vainqueur sur la pelouse du Hajduk Split, Saint-Trond est assuré de terminer dans le top 24 de la Conference League et de passer l'hiver européen. Une belle performance pour les Trudonnaires, qui occupent toujours la colonne de droite du classement en Jupiler Pro League.

La phase de ligue de la Conference League compte six journées, soit deux de moins que celles de la Ligue des champions et de l'Europa League. À deux matchs du terme, Saint-Trond occupe la troisième place avec dix points, après sa victoire jeudi soir sur la pelouse du Hajduk Split.

Les Canaris devancent notamment l'Ajax Amsterdam, leur prochain adversaire européen, ainsi que Braga, l'Atalanta et Fribourg.

Saint-Trond est assuré de passer l'hiver européen

Avec dix points, le STVV est mathématiquement assuré de terminer dans le top 24, même en cas de défaite lors de ses deux derniers matchs face à l'Ajax et à Lugano.

Les Limbourgeois sont les premiers représentants belges à valider leur qualification pour la suite de la compétition. Ils ont ainsi rapporté à la Belgique ses premiers points bonus liés à une qualification cette saison.

Saint-Trond peut désormais viser le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Pour y rester, les Canaris devront encore prendre des points lors des deux dernières journées.



