OH Louvain est toujours à la recherche d'un successeur à Timmy Simons, parti du côté du KRC Genk. La direction louvaniste étudie plusieurs pistes et envisage un nom bien connu en Belgique, Dirk Kuyt.

OHL privilégierait l'arrivée d'un jeune entraîneur néerlandophone. Si le nom de Nicky Hayen a déjà été évoqué ces derniers jours, ce dernier n'est pas le seul candidat au poste. Un ancien entraîneur du Beerschot serait également sur les tablettes du club.

Dirk Kuyt dans le viseur d'OH Louvain

Selon Het Laatste Nieuws, Dirk Kuyt fait partie des candidats envisagés par la direction louvaniste. L'ancien international néerlandais connaît bien le football belge, puisqu'il a déjà officié sur le banc du Beerschot (2023-2025).

Un retour en Belgique pourrait désormais être à l'ordre du jour. Au total, trois candidats seraient encore en lice pour succéder à Timmy Simons. Reste à savoir si Dirk Kuyt a les faveurs de la direction louvaniste.

OH Louvain espère évidemment trouver rapidement un successeur à Timmy Simons. Le club souhaite pouvoir compter sur un nouvel entraîneur capable d'imposer sa patte et de poursuivre le travail entamé.



Une chose est toutefois certaine : le nouvel entraîneur d'OHL ne sera pas encore sur le banc ce week-end à l'occasion de la rencontre face au KV Courtrai. Les recherches se poursuivent donc du côté de Louvain.