Monté au jeu jeudi soir face à l'OFI Crète, Adriano Bertaccini a scellé la victoire d'Anderlecht en fin de rencontre (1-3). Satisfait de l'apport de son attaquant, Vítor Bruno a glissé un mot d'humour à son sujet après le coup de sifflet final.

Comme à plusieurs reprises ces dernières semaines, Adriano Bertaccini n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se distinguer en Crète. Entré en cours de jeu, l'attaquant a inscrit le troisième but d'Anderlecht face à l'OFI (1-3). De quoi valoir à Vítor Bruno une question sur son "phénomène" au micro de Sporza.

Vítor Bruno plaisante sur le rôle de Bertaccini

"S'il continue à marquer de cette manière, je le ferai toujours monter du banc et il ne commencera plus un match. Comme ça, je sais qu'il marquera un but", a plaisanté l'entraîneur portugais.

Plus sérieux, Vítor Bruno a ensuite salué le travail de son attaquant. "Tous les éloges qu'il reçoit sont pleinement mérités, car il n'a jamais abandonné. Même dans les moments difficiles, il est toujours resté le même garçon professionnel."

Vítor Bruno salue aussi le travail du groupe

L'entraîneur anderlechtois a également tenu à souligner l'état d'esprit de l'ensemble du noyau. "J'aime ce groupe de joueurs. J'aime leur manière de travailler et leur comportement", a-t-il confié.

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À ses yeux, cette victoire récompense la constance des joueurs et du staff. "Même lors des moments où nous avons connu quelques turbulences par le passé, ils ont continué à travailler de la même façon. Et au final, on obtient ce genre de récompenses. Elles sont absolument méritées."