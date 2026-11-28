Thiago Silva n'en a pas encore fini avec le football. Désormais âgé de 42 ans, le défenseur central, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea en 2021 et multiple champion de France avec le PSG, a prolongé son contrat d'un an avec Fluminense.

Thiago Silva est inoxydable. Arrivé durant l'été 2026 à Fluminense, son club formateur, le défenseur central de 42 ans s'y est imposé comme un titulaire important, et il a visiblement décidé de prolonger le plaisir. Le club brésilien vient d'annoncer que le Brésilien prolongeait son contrat en vue de l'année 2027.

"Il ne pouvait en être autrement, Monstro… Le meilleur défenseur central de l’histoire du football, Thiago Silva, a prolongé son contrat et restera à Fluminense jusqu’à la saison 2027", lit-on ainsi dans le communiqué du club de Rio de Janeiro.

Não podia ser diferente, Monstro… Melhor Zagueiro da História do Futebol, Thiago Silva renovou e segue no Fluminense Football Club para a temporada 2027. #OMonstroFica https://t.co/q6gV1FNm62 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 27, 2026

Légende du PSG

Thiago Silva a été formé à Fluminense, et après un premier passage en Europe lors duquel il a très peu joué à Porto et au Dinamo Moscou, il y a percé de 2006 à 2008. Le Brésilien était ensuite revenu par la grande porte sur le Vieux Continent, signant à l'AC Milan où il s'imposera comme l'un des meilleurs joueurs d'Europe à son poste.

Champion d'Italie en 2011, Silva rejoindra le PSG en 2012 et y deviendra une légende du club, remportant 7 titres de champion de 2013 à 2020. De 2020 à 2024, il porte le maillot de Chelsea où il remporte la Champions League en 2021.





Après un premier retour à Fluminense en 2024-2025, l'ex-international brésilien (113 caps) repasse par le FC Porto en début d'année 2026, puis retourne au Brésil cet été. Il va désormais y finir sa carrière, mais sera-ce pour 2027 ? Difficile de le jurer.