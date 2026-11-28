Ken Nkuba commençait à trouver le temps long à Genk. Mais l'ancien ailier de Charleroi a enfin rejoué.

Cet hiver, cela fera trois ans que Ken Nkuba a quitté Charleroi pour Genk. Le Sporting avait encaissé près de quatre millions d'euros sur son transfert. Depuis, le Montois peine à justifier cet investissement.

Il faut dire qu'en plus de la concurrence sur les flancs au Racing, il n'a pas été épargné par les blessures. Les multiples pépins physiques dont il a souffert l'ont à chaque fois stoppé dans son élan.

Cette saison, Nkuba n'avait d'ailleurs pas disputé le moindre match officiel à cause d'un souci au genou. Sa dernière apparition ? Une montée au jeu de cinq minutes en mai dernier lors des Europe Playoffs. Il n'avait d'ailleurs disputé que seize minutes en dix matchs de ces Playoffs.

Enfin (re)lancé ?

2026 a ainsi été très saccadé : une seule titularisation depuis le début de l'année civile. Du moins jusqu'à hier soir ; après avoir pris part à un match amical contre Tubize-Braine lors de la dernière trêve internationale, Ken Nkuba a en effet été aligné avec les U23 de Genk contre les RSCA Futures.



Malgré un contexte très difficile (le Racing a été réduit à dix à la demi-heure et s'est finalement incliné 0-5), le Montois de 24 ans a tenu les 90 minutes. Gageons désormais que son corps le laissera tranquille.