Malgré la première période loupée de l'Union et le but encaissé par La Gantoise dans les dix dernières minutes, la Belgique réalise tout de même une très belle semaine au coefficient UEFA et intègre le podium du classement de la saison 2026-2027, dont les deux premières places offrent un ticket supplémentaire pour la phase de ligue de la Ligue des champions.

Avec les victoires du Sporting d'Anderlecht et de Saint-Trond et les partages de l'Union Saint-Gilloise et de La Gantoise, la Belgique a tout de même réalisé une semaine plus que correcte au coefficient UEFA.

Notre pays a glané un total de 1,325 point, ce qui le range à la septième place du classement de la semaine. Ce sont les clubs italiens qui ont réalisé les meilleures performances cette semaine, devant la Turquie et l'Angleterre.

📈 Country coefficient points added this week (24-26 Nov): 🥇 🇮🇹 Italy +1.714 🥈 🇹🇷 Türkiye +1.600 🥉 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England +1.541 🇹🇷 Türkiye had a perfect week: all four Turkish clubs won, so they took every point on offer! 🇬🇷 Greece added nothing, with all four of their clubs beaten. 🇭🇷 Croatia, 🇨🇭 Switzerland, 🇧🇬 Bulgaria and 🇨🇾 Cyprus also stayed on zero. 👉 Live UEFA country ranking, projections and what-if scenarios at https://t.co/0fy6FxOQ9V — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 26, 2026

La Belgique troisième du classement 2026-2027

Si l'on prend uniquement en compte le classement de cette saison, qui offrira aux deux premiers pays une place supplémentaire en phase de ligue de la Ligue des champions, la Belgique occupe la troisième place !

Seuls l'Angleterre et le Portugal font en effet mieux que nos compatriotes depuis le début de la saison, et les performances de cette semaine permettent de creuser l'écart sur l'Allemagne, l'Espagne ou encore les Pays-Bas.





🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England and 🇵🇹 Portugal finish the week in Top 2! 🇧🇪 Belgium with a huge +1.325 added today (incl. +0.125 bonus points) and jumps to 3rd! 🇪🇸 Spain with a horrible day with 3/3 defeats! 🇩🇰 Denmark adds +1.500, with FCK spoiling the perfect 4/4 week with a defeat in Andorra! https://t.co/pkF6KxecAj — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 26, 2026

Excepté dans ce cas, c'est toutefois le classement sur cinq ans qui est utilisé pour déterminer les places européennes.

Et là, la Belgique occupe toujours la septième place, en creusant encore un peu plus l'écart avec les Pays-Bas et en le réduisant légèrement avec le Portugal, qui reste néanmoins à une distance respectable.