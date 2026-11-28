Koen Casteels en est déjà à sa troisième saison à Al-Qadsiah. Et il s'y maintient assez bien en forme, à en juger par ses dernières performances.

Avec Thibaut Courtois (quand il se rend disponible), Senne Lammens, Mike Penders et Maarten Vandevoordt, la Belgique est encore formidablement parée dans les buts. On ne parle d'ailleurs plus de Matz Sels et Koen Casteels, substituts de Courtois pendant de longues années.

Là où Sels évolue encore en Premier League, Koen Casteels a un peu disparu des radars depuis qu'il évolue en Arabie saoudite. Il y est pourtant en grande forme.

Une récompense individuelle supplémentaire...avant le titre ?

Notre compatriote de 34 ans vient en effet d'être élu gardien du mois de la Saudi Pro League. Récemment nommé capitaine, Casteels garde les buts d'Al-Qadsiah, nouveau leader du championnat devant des clubs comme Al-Hilal, Al-Nassr ou Al-Ittihad.

L'ancien portier de Wolfsburg a gardé ses filets inviolés lors de trois des quatre derniers matchs de championnat, continuant ainsi sur sa moyenne de plus d'une clean sheet tous les deux matchs.

C'est d'ailleurs un autre joueur d'Al-Qadsiah qui a été élu joueur du mois. Arrivé de Manchester City pour 61 millions d'euros, Tijjani Reijnders se régale avec 11 buts et 5 assists en 16 matchs.



