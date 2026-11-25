Bonne nouvelle pour le Sporting de Charleroi. Expulsé face à Saint-Trond, Mohamed Koné risquait jusqu'à trois matchs de suspension. Les Zèbres ont appris mardi soir que leur gardien numéro un échappait, pour l'heure, à toute sanction supplémentaire.

Mohamed Koné a été expulsé en fin de match samedi dernier, lors du partage entre Charleroi et Saint-Trond (2-2). L'affaire s'est ensuite jouée devant le Comité disciplinaire, où le parquet fédéral réclamait jusqu'à trois matchs de suspension.

Charleroi obtient gain de cause

Le parquet demandait un match de suspension et une amende de 1 000 euros. Il souhaitait également faire tomber deux matchs avec sursis, une sanction qui remontait aux incidents survenus face au Standard en fin de saison dernière.

Pour défendre son gardien, le Sporting s'est notamment appuyé sur le rapport de l'arbitre, qui ne qualifiait l'intervention de Koné ni de téméraire ni de dangereuse. Le club a aussi mis en avant le comportement du gardien après son exclusion et rappelé que le joueur trudonnaire n'avait pas eu besoin de soins.

Koné pourrait tenir sa place face à Beveren

Le Comité disciplinaire a donné raison à Charleroi. Il a jugé le carton rouge suffisant et n'a infligé aucune sanction supplémentaire à Koné. De quoi faire souffler les Zèbres, qui risquaient de perdre leur gardien titulaire pour trois rencontres.

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Le parquet fédéral peut encore faire appel. S'il en reste là, Mario Kohnen pourra compter sur son numéro un dès samedi, lors de la réception du SK Beveren.