Il semble de plus en plus que la retraite internationale de Romelu Lukaku ait été liée à une forme de frustration consécutive à son nouveau rôle en sélection. Si on ignore encore les détails derrière sa décision, Sébastien Ledure, son avocat et homme de confiance, a donné des détails sur l'état d'esprit du joueur.

Le timing était étrange, presque à contre-temps ; le malaise général entourant son départ laissait également entendre qu'il y avait plus, derrière la décision de Romelu Lukaku de prendre sa retraite, qu'une simple envie de passer le flambeau et d'aller de l'avant. C'était notre première sensation : il y avait anguille sous roche, quelque chose n'allait pas.

Bien vite, des bruits de couloirs confirmaient cette impression : Romelu Lukaku aurait été frustré par le rôle que lui laissait Mark van Bommel, par ce statut de "supersub" et de grand frère auquel on pensait qu'il avait fini par s'habituer. C'est ce que l'avocat du joueur, Sébastien Ledure, semble sous-entendre dans Café Constant, une émission animée par des supporters du RSC Anderlecht.

Un Lukaku frustré par son rôle en sélection ?

"Il y a eu beaucoup d'énergie négative ces 18 derniers mois autour de Romelu en sélection. L'équipe nationale n'était plus ce havre de paix et d'énergie positive dont il avait tant besoin", déclare-t-il. Ledure précise cependant qu'à son avis, il ne s'est rien passé "d'intentionnel" de la part de la fédération qui ait poussé Lukaku vers la retraite internationale.

"Mais on a sans doute sous-estimé le caractère et la personnalité d'un si grand joueur. Ce n'est pas n'importe qui. Même s'il a continué à jouer son rôle de motivateur jusqu'à son dernier match, il ne voulait pas qu'on le cantonne à ce statut de grand frère et aux discours d'avant-match. C'est minimiser ses mérites", ajoute Sébastien Ledure.

Mark van Bommel a tenté de faire monter au jeu Romelu Lukaku face à l'Italie, mais il semblerait que le meilleur buteur de l'histoire de la sélection ait refusé. "Il m'a dit : "Je n'ai jamais volé une minute de jeu avec les Diables, j'ai tout gagné à la sueur de mon front, je n'ai pas besoin de minutes de jeu par pitié". Il veut jouer parce qu'il a le niveau".





Récemment, Radja Nainggolan a affirmé qu'une "bombe" allait bientôt exploser dans le dossier Lukaku, sous-entendant que des révélations devaient encore arriver. Sébastien Ledure affirme n'en rien savoir, mais conclut : "Romelu a dit qu'il avait besoin d'un peu de calme. Ce sera ensuite à lui de voir quand et comment il s'exprimera".