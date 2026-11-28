Malines s'est repris ces dernières semaines après un début de championnat difficile. L'entraîneur Fred Vanderbiest est satisfait des progrès réalisés et espère remettre son équipe encore un peu plus solidement sur les rails avant la fin de l'année civile.

Avant la trêve internationale, le KV visait huit points en quatre rencontres. Il en a finalement récolté neuf, tout en décrochant une place au tour suivant de la Coupe. Une série réussie, même si des rendez-vous importants attendent encore l'équipe face à l'Union, au Cercle Bruges, à Zulte Waregem et à Beveren.

"Si nous prenons la moitié des points encore en jeu, nous terminerons 2026 avec une vingtaine de points. Nous aurons alors bien réagi après ces sept premiers matchs", explique Vanderbiest dans la Gazet van Antwerpen. Le coach souhaite surtout poursuivre sur l'évolution positive qu'il observe au sein de son équipe.

Vanderbiest constate des progrès offensifs

Selon le Bruxellois, Malines pratique actuellement un meilleur football que la saison dernière. Les statistiques le confirment également à ses yeux. "Nous faisons mieux le jeu et nous arrivons beaucoup plus souvent dans et aux abords du rectangle adverse. Il faut désormais aussi concrétiser ces occasions", analyse-t-il.

Un déplacement au Cercle de Bruges attend ses hommes ce samedi, mais Vanderbiest ne pourra pas compter sur l'ensemble de son noyau. José Marsà est sorti contre le Club de Bruges en raison d'une élongation et restera sur la touche par précaution. Bouke Boersma n'est pas non plus disponible, car il ne digère pas encore totalement les entraînements.

Ouahabi reçoit sa chance avec le noyau A

Il y a aussi des nouvelles positives pour les Malinois. Le capitaine Fredrik Hammar fait son retour dans le groupe, il était suspendu contre le Club de Bruges. Amine Ouahabi, 18 ans, est de son côté appelé pour la première fois dans la sélection. Le jeune milieu de terrain impressionne ces derniers temps après une longue rééducation.





Ouahabi avait auparavant subi une blessure aux ligaments croisés, mais il semble progressivement prêt à totalement éclore. Vanderbiest place de grandes attentes en lui : "Nous comptons beaucoup sur Amine. Il franchit de grandes étapes chez les U23 et à l'entraînement. Avec lui, nous avons un bon récupérateur qui dispose également d'une belle qualité de pied."