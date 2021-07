Premier arrêt décisif, première clean sheet pour Hervé Koffi: "C'est un soulagement pour moi"

L'aventure carolo commence à merveille pour Hervé Koffi. Le portier carolo a directement été décisif, en détournant

Départ en fanfare pour Hervé Koffi à Charleroi qui, en plus de célébrer sa première victoire, a aussi enregistré sa première clean sheet carolo, samedi soir. "Ça fait plaisir de commencer par une victoire, et pour moi, c'est un soulagement de faire cette clean sheet car cela faisait longtemps."

D'autant plus savoureux que le gardien burkinabé a réalisé un fantastique arrêt décisif devant Jack Hendry, quelques minutes avant la pause. "C'était ça passe ou ça casse et, Dieu merci, j'ai fait le bon geste et le bon choix au bon moment", sourit-il.