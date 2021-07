Anass Zaroury, grande première convaincante en D1A!

Sans aucun doute l'homme du match, samedi soir, à la Côte, pour sa première sortie avec Charleroi.

Révélation de la saison dernière en D1B, le jeune ailier n'aura eu besoin que d'une soirée pour se mettre les supporters de Charleroi dans la poche. Sept buts et quatre assists: ce sont les statistiques honorables affichées par Anass Zaroury en fin de saison dernière, avec Lommel.

Homme fort des Limbourgeois, l'ailier belge de 20 ans en avait profité pour séduire Charleroi, qui avait réglé son transfert en hiver et avait décidé de le laisser boucler sa saison en D1B.

Une prestation pleine!

C'est donc six mois plus tard qu'il a fait ses débuts en Pro League avec les Zèbres. Mais quels débuts! Très à l'aise sur la pelouse de la Diaz Arena, le joueur de 20 ans a laissé entrevoir toute létendue de ses qualités techniques.

Mais il a, aussi, su se montrer très concret et décisif. C'est lui qui a servi Chris Bedia sur l'ouverture du score, à la huitième de jeu, et c'est aussi lui qui a doublé la mise au retour des vestiaires. Un but et un assist pour ses grands débuts avec le Sporting: le néo-Zèbre ne pouvait espérer mieux. Il a fait le plein de confiance avant de découvrir le Mambourg et ses supporters, samedi prochain, contre STVV.