Les Zèbres ont "galéré" pendant la préparation, ils ont été "récompensés" à Ostende

Une grosse préparation, une belle première victoire à Ostende et un but pour ponctuer le tout: Chris Bedia avait le sourire, samedi soir, après le premier match de championnat du Sporting de Charleroi.

Car tous les Zèbres ont su mettre les bons ingrédients pour remporter cette première rencontre de la saison. "On a galéré pendant la prépa, ce n'était pas pour passer à côté lors du premier match. On est rentré dedans à fond et on a été efficaces: trois occasions, trois buts", se réjouit l'attaquant carolo au micro de RCSC TV.

Mais cette victoire, c'est aussi gr-ace à son arrière-garde que Charleroi l'a conquise. Chris Bedia confirme: "Il fallait concéder le moins possible d'occasions et tuer devant. Il fallait être concentré offensivement et défensivement. Derrière, ils ont été au top. (...) C'est tout le travail effectué en préparation qui a été récompensé aujourd'hui."