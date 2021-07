Edward Still: "Débuter la saison comme ça, c'est fantastique!"

Tout n'était pas parfait, et il est le premier à le reconnaître, mais Edward Still est tout de même très satisfait de la prestation d'ensemble et de la large victoire conquise par ses Zèbres à Ostende.

Une victoire 0-3 pour un premier match officiel en tant que coach du Sporting de Charleroi? Edward Still ne pouvait pas rêver mieux et il est en est conscient. "Le sentiment est évidemment très positif ce soir, commencer la saison par une victoire 0-3, c'est fantastique", souriait-il, samedi soir, dans les travées de la Diaz Arena. Un plan de jeu respecté à 200% L'entraîneur du Sporting a toutefois vu son équipe se faire bousculer par des Kustboys entreprenants en début de rencontre, mais l'efficacité était carolo, samedi soir. Les Zèbres ont fait la différence dès leur première occasion, après à peine sept minutes de jeu. Et ils sont ensuite montés en puissance. Ils ont pris le contrôle de la rencontre et le KVO n'a jamais su revenir. "C'est collectivement qu'on a fait la différence. Les joueurs ont respecté le plan de jeu à 200%. Le pressing, la qualité de notre organisation défensive et notre efficacité sont autant de points de satisfaction après ce premier match", analyse Edward Still, qui espère désormais faire aussi bien, samedi prochain, pour la première de la saison à domicile. Aaaaah ça fait du bien !! ☺️ Premier match et première victoire de la saison pour nos Zèbres ! 🔥😎 #KVOCHA #JPL #RCSC pic.twitter.com/rxykCKxpCn — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) July 24, 2021