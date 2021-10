Kouamé maintient : "Bien sûr qu'il me touche !"

C'était le sujet de discussion principal : le penalty accordé à Christian Kouamé. L'Ivoirien n'en démordait pas : Daniel Schmidt l'a bien touché.

Le VAR n'est pas intervenu et Alexandre Boucaut n'a donc pas pu aller vérifier si Christian Kouamé avait été bel et bien touché par Daniel Schmidt. Les images, elles, donnaient plutôt l'impression d'une simulation. "Bien sûr qu'il me touche ! Je voulais aller marquer, ça fait quatre matchs sans", déclare Christian Kouamé après le match au micro d'Eleven.

"Il me touche ici (il montre sa cheville gauche). Ce n'était pas une simulation", affirme l'Ivoirien, qui n'a pas pu tirer de penalty, même une fois Refaelov sorti. "J'aurais bien aimé, oui, mais c'est Sergio qui les tire et c'est le coach qui décide".