🎥 Le penalty (très) discutable accordé à Christian Kouamé

Anderlecht a pris l'avantage dès le retour des vestiaires sur un penalty franchement discutable (voire inexistant) accordé par Mr Boucaut et, surtout, sans intervention du VAR.

Y a-t-il contact entre Christian Kouamé et Daniel Schmidt, le portier du STVV ? Les images proposées par Eleven Sports semblent clairement indiquer que non et que l'Ivoirien simule. Mais Mr Boucaut, mal placé, accorde le penalty, une erreur qui peut se comprendre. Ce qui reste surprenant est la non-intervention du VAR, apparemment faute d'images probantes. La frustration trudonnaire était légitime. Lior Refaelov, lui, ne s'est pas posé de questions et a transformé le coup de réparation sans trembler ...