Point par point, Anderlecht ne va pas bien loin ...

Quatre matchs nuls consécutifs. Parfois en proposant du contenu, parfois moins. Anderlecht ne progresse pas énormément dans le jeu et pas du tout au classement ...

Tout le monde perd des points par-ci par-là dans ce championnat imprévisible, et c'est ce qui permet au RSC Anderlecht de n'être somme toute qu'à quatre unités du top 4 malgré une série de quatre matchs nuls consécutifs. Mais les Mauves font tout de même un sacré surplace. "Nous avons pris des points compliqués comme à Ostende, et il y a des matchs que nous aurions dû gagner, donc il y a plusieurs façons de le voir", nuance Vincent Kompany.

Le problème est que cette série a commencé par un piètre match face à La Gantoise (1-1), et s'achève (?) sur un tout aussi piètre nul à Saint-Trond. Comme si l'état d'esprit montré à Ostende (où Anderlecht se retrouve tout de même mené 2-0 à la pause...) et la qualité étalée face à Bruges n'étaient que des feux de paille. Quelles conclusions tirer d'une telle série ? Du match au Stayen ? On se retrouve bien confus, car ce RSCA semble une semaine en progression, la suivante en stagnation.

La trêve ? "Pas d'excuses"

La trêve internationale, qui a coupé Anderlecht dans un élan positif, est-elle à blâmer ? Chez une équipe encore en rodage, au-delà de la fatigue, c'est l'interruption des automatismes qui peut poser problème. "Ca sonne comme une excuse, et je n'en veux pas", affirme Kompany quand nous lui suggérons cette piste. Tout à son honneur.

Même l'absence au coup d'envoi de Murillo, qui a forcé le T1 anderlechtois à aligner son meilleur joueur au back droit, n'est pas utilisée comme explication. "Amir est revenu très tard du Panama, il n'avait que 30 minutes d'entraînement dans les jambes", concède Vincent Kompany. "Mais Sergio Gomez a occupé le flanc droit en sélection, il sait y jouer. Ce ne sont pas ces joueurs qui ont décidé du match".

Si on applaudit la volonté de ne pas chercher d'excuses, on peine à trouver des explications. Tout le monde s'accordait à dire que le match d'Anderlecht à Saint-Trond ne méritait pas bien mieux qu'un point. "Mais je sens que nous avons la qualité pour réaliser une série de victoires et c'est comme ça que nous atteindrons nos objectifs", espère Kompany. Ca tombe bien, les deux prochains matchs sont à domicile, face à la lanterne rouge et au 16e du championnat. Pas d'autre option que le 6/6 ...