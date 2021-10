Saint-Trond a montré un beau visage : "On est sur la bonne voie"

Ne parlons pas d'arbitrage : le STVV a montré un visage séduisant, et Dennis Schmitt s'en réjouissait.

Pendant 45 minutes, Saint-Trond a ainsi tenu la dragée haute à Anderlecht, dans une première période spectaculaire et que les Canaris auront terminé avec des regrets. En seconde, Anderlecht aura mené à deux reprises mais la meilleure équipe dans le jeu était trudonnaire : "Je crois qu'on est sur la bonne voie au niveau du jeu", se réjouissait Dennis Schmitt, coach du soir en l'absence de son T1 Bernd Hollerbach, en tribune.

"On savait que ce serait un match intense contre ce que je considère être une équipe du top, avec un bon coach. C'est clair que Vincent Kompany construit quelque chose de solide, avec une structure stricte", ajoute Schmitt. "Ca allait être difficile, il fallait être là dès les premières secondes et ça a été le cas, on a mis de l'intensité, on a gagné les duels. Nous avons également eu plus de possession que je le pensais. Le principal problème, c'est que même si nous nous sommes créés beaucoup d'occasions, nous en avons raté trop".