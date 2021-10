Saint-Trond ... et Kompany frustrés de l'arbitrage : "Il faut de la logique dans les décisions"

Surprise : Dennis Schmitt, entraîneur d'un soir au STVV (Hollerbach étant suspendu), n'était pas le seul à pointer l'arbitrage lors du match de ce dimanche. Vincent Kompany aussi avait ses reproches à formuler.

Un penalty littéralement inexistant pour lequel le VAR est ignoré, un second léger (mais justifiable) pour lequel le VAR est consulté : Dennis Schmitt avait de quoi être furieux après le partage entre Saint-Trond et Anderlecht. "Je viens de revoir les images et je ne comprends rien au rôle du VAR. On travaille dur puis ce genre de choses arrivent, c'est injuste. Il n'y a absolument aucun contact, rien", regrette le T2 trudonnaire, qui remplaçait Bernd Hollerbach suspendu.

"Le second penalty, je ne peux pas le juger, je n'ai pas revu les images. Mais le VAR intervient et je n'ai aucun souci avec ça", souligne Schmitt. "Ce qui me pose problème c'est sa non-intervention plus tôt, sur le premier penalty d'Anderlecht puis sur cette phase lors de laquelle Hayashi est retenu dans le rectangle". Saint-Trond reste donc sur un goût amer malgré le point pris. "On méritait mieux, c'est dommage", conclut le coach des Canaris.

Vincent Kompany ... également mécontent

Si la complainte de l'Allemand était logique, Vincent Kompany a quant à lui surpris son monde en ... se plaignant également. "Oui, nous sommes aidés par les penaltys et je ne vais certainement pas me plaindre du résultat au vu du match. Mais sur le 2-2, Murillo est clairement bloqué dans le rectangle", lance-t-il en conférence de presse.

"Ma question c'est : où est la logique ? Je ne veux pas parler de l'arbitrage ni pointer un référé en particulier, mais on nous a clairement expliqué en avant-saison que les "blocks" seront punis", explique Kompany. "Et là, à chaque arbitre, il y a une interprétation différente. C'est autorisé ou pas ? Il faut une logique dans les décisions". Deux coachs mécontents donc ...