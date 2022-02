Hans Vanaken devait-il être expulsé pour sa petite claque sur Frey?

Hans Vanaken a été élu "homme du match" par notre rédaction, mais pour le même prix il aurait pu prendre un carton rouge.

Nous sommes au début du deuxième quart d'heure de la première période du match entre le Club de Bruges et l'Antwerp. Dans un duel, Frey et Vanaken se poussent, se tirent, se repoussent et une claque part, direction la joue gauche de l'attaquant suisse.

Si Mr Visser a sifflé une faute pour ce geste, il n'a pas expulsé le capitaine du Club de Bruges. Est-ce une bonne décision? Dans l'absolu, à ce moment du match et vu l'intensité du geste, la décision peut se comprendre, même si un jaune aurait été aussi une bonne décision.

Mais... on le sait, ce genre de geste est soumis à l'appréciation de l'arbitre et avec certains hommes en noir (et d'autres dans le VAR), la rouge aurait pu être brandie. Cette décision a créé un débats sur les réseaux sociaux. Chacun se fera sa propre opinion.