Le Club a retrouvé ses ailes

Le Club de Bruges peut à nouveau compter sur des ailiers performants pour apporter le danger dans le rectangle adverse.

Depuis plusieurs semaines, le Club de Bruges version Alfred Schreuder a manqué de percussion sur les flancs. L'entraîneur néerlandais le savait, même s'il a essayé de masquer cette petite faiblesse. Les joueurs qu'il a placé à cette position depuis son arrivée au club ont été en difficulté. Sobol, Lang, Odoi, Mata ou même Charles de Ketelaere par moments: cela n'a jamais été concluant.

Ce dimanche, l'ancien adjoint du FC Barcelone avait décidé d'aligner une nouvelle fois Skov Olsen à droite et Buchanan à gauche. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce fut une réussite. Le premier a donné le centre décisif sur l'égalisation de Odoi, avant d'ouvrir son compteur en marquant le quatrième but d'une superbe frappe du gauche au premier poteau qui a surpris Jean Butez.

Le second a lui été très actif sur son côté gauche, a provoqué via une frappe le penalty sur le 2-1, a donné une passe décisive à Adamyan pour le troisième but du dimanche, et aurait pu lui aussi trouver le chemin des filets à plusieurs reprises.

Mais ce qui caractérise les deux joueurs, c'est que se sont des 'team's players". Ils sont bien présents en possession de balle, mais aussi en transition défensive. Entre contre-pressing et pressing négatif, ils viennent apporter leur pierre à l'édifice défensif de l'équipe. Tactiquement, ce sont des joueurs sérieux, qui respectent leurs positions à chaque moment du match.

Avec ces deux hommes, Alfred Schreuder a certainement trouvé les ailes qui permettent au Club de s'envoler. De quoi rattraper l'Union en cette fin de saison? Réponse dans les prochaines semaines.