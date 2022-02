L'homme du match: Vanaken a tout rendu plus propre

Son rôle est différent par rapport à l'ère Clement, mais l'efficacité est toujours présente pour Hans Vanaken.

Contre l'Antwerp, et au milieu d'un duo anversois composé de Nainggolan et de Verstraete, on pouvait prédire une rencontre compliquée pour Hans Vanaken. Mais le double Soulier d'Or a plus que bien tiré son épingle du jeu.

Buteur sur penalty en première période, il a surtout été au four et au moulin dans ce duel contre le Great Old: 69 passes, 66 réussies, que ce soit dans le jeu court ou dans le jeu long. Il a aussi signé 2 interceptions et 10 tacles réussis (debouts ou au sol). On connait son impact sur le jeu du Club, il n'a pas changé.

Le capitaine en l'absence de Vormer a donc bel et bien tiré son équipe vers le haut. Pour cela, il est notre homme du match.