Sous pression, Brian Priske en veut plus de certains joueurs, dont Nainggolan

Avec un bilan de 3 sur 9, l'Antwerp est plus que jamais dans le dur.

Ce dimanche, l’Antwerp a pris l’eau sur la pelouse du Club de Bruges avec au final une lourde défaite sur le score de 4-1. Brian Priske doit-il craindre pour son avenir au Great Old ?

"Ce n’est pas le niveau de l’Antwerp", a déclaré Brian Priske en conférence de presse. "Tout le monde le sait à l’intérieur du club. Nous attendons plus de chacun. Lors du derby contre le Beerschot, je n’attends que la victoire. Je ne veux pas parler des prestations individuelles, mais j’attends plus de certains de mes joueurs, comme ceux qui ont de l’expérience. Radja et Birger, par exemple, doivent montrer leurs qualités et leur expérience".

La vraie question, c’est de savoir si Priske sera encore sur le banc contre le Beerschot. "Je suis toujours le premier a défendre mes joueurs, mais ce que je vois pour le moment sur la pelouse ne me plait pas. Ma position ? Il faut demander à Gheysens et Sven Jaecques. Mais je comprends que les supporters ne soient pas contents."

On verra dans les prochaines heures si Priske va terminer la saison sur le banc.