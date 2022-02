Denis Odoi impérial avec le Club de Bruges: "J'ai manqué une grosse prime de promotion pour venir ici"

Le Club de Bruges est revenu de nulle part pour s'incliner contre l'Antwerp dimanche. Les Blauw en Zwart n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour renverser la situation. C'est Denis Odoi qui a ramené le Club de Bruges dans la partie avec une excellente tête.

Denis Odoi est arrivé de Fulham pendant le mercato hivernal. En raison de son passé à Anderlecht, tous les supporters brugeois n'étaient pas favorables à son arrivée, mais en quelques semaines, il a réussi à convaincre presque tout le monde au Jan Breydel. Dimanche contre l'Antwerp, Odoi a livré une solide performance en tant que milieu défensif.

"Je ne lis pas ce qui est écrit à mon sujet sur les médias sociaux. Je sais que "No Sweat, No Glory" sont les valeurs de la maison. Eh bien, je le suis plus que ce que les gens pensent. Que j'aie pu marquer ? C'est bien. Quand je marque, c'est souvent avec la tête. Alors vous ne devez pas trop réfléchir", a déclaré Odoi à l'issue de la rencontre;

Denis Odoi s'est expliqué sur son départ de Fulham. C'était un choix difficile de quitter Londres. "J'ai laissé beaucoup de choses derrière moi là-bas, y compris une grosse prime de promotion. Non, je n'ai même pas une part de ça. Ces dernières semaines ont été mouvementées, un déménagement avec des jumeaux de 18 semaines. Mais c'était un choix conscient. Je pouvais signer pour 2,5 ans et j'habiterai dans un quartier agréable", a conclu Odoi.