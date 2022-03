Une rencontre "à oublier au plus vite" pour le Cercle

Les Brugeois ont sombré à Charleroi, ils vont devoir rapidement rebondir...

Le Cercle a-t-il abandonné ses dernières chances de playoffs 2 à Charleroi, samedi soir? Il faudra attendre le résultat de Genk, qui se déplace à Bruges ce dimanche, pour le savoir. Les Brugeois ont en tout cas vécu une soirée cauchemardesque samedi soir.

"C'est décevant, mais on gagne et on perd ensemble, des matchs comme ça, ça peut arriver. Sans la carte rouge, on aurait peut-être pu revenir. Maintenant on a deux semaines devant nous, il faut oublier ce match au plus vite et à nouveau tout donner lors de la prochaine rencontre."

Car la mission playoffs 2 sera compliquée pour les Groen en Zwart qui ont, pour l'instant, trois points de retard sur la huitième place et qui auront un calendrier corsé à négocier lors des deux dernières journées de la phase classique: la réception de Gand, suivie d'un déplacement à l'Antwerp...