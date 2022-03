Le premier doublé de Vakoun Bayo avec Charleroi

Double buteur et passeur, Vakoun Bayo a été le grand bonhomme de la large victoire de Charleroi contre le Cercle de Bruges.

Charleroi a roulé sur le Cercle de Bruges et fait un grand pas vers sa qualification pour les playoffs 2, samedi soir. Une prestation dans la lignée de ce que les Zèbres avaient proposé en deuxième mi-temps à Malines, le week-end dernier. "On a essayé d'entamer le match comme on avait joué la deuxième mi-temps contre Malines, ça nous a réussi et on est très content", confirme Vakoun Bayo au micro de RCSC TV.

L'attaquant ivoirien qui a apporté sa pierre à l'édifice. Déjà buteur, sur penalty, à Malines, le numéro 9 carolo a, cette fois, planté un doublé, son tout premier en Pro League. "C'est un sentiment de joie qui m'anime, surtout sur le premier but qui est fantastique. Toute la semaine, on a travaillé devant le but. J'ai essayé et ça a marché."

🤩 | Une œuvre d'art de Vakoun Issouf Bayo ! 🎨🖌️ #CHACER pic.twitter.com/EaiZVhrIQe — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 19, 2022