Un Gand cynique foudroie Anderlecht et intègre le top 4 !

Après une première période plutôt gantoise, Anderlecht a tout tenté et dominé au retour des vestiaires ... avant de s'incliner sur un contre foudroyant.

La Gantoise - Anderlecht, round 1 pour ce duel que se livreront les deux équipes en cette fin de saison sur deux tableaux : la course au top 4 et la finale de la Coupe. Après la victoire de l'Antwerp ce samedi, les deux équipes doivent continuer à cravacher, et les Buffalos doivent frapper un grand coup pour revenir à égalité de points. On a beau dire, côté RSCA, qu'on viendra à la Ghelamco pour gagner et jouer son jeu, un point sera bel et bien en or.

Assez logiquement donc, c'est La Gantoise qui prend les débats en mains, et qui profite d'un Anderlecht plutôt négligent au milieu et derrière pour inquiéter Van Crombrugge. Depoître sert Vadis en retrait, mais le portier s'interpose (3e). Les débordements de Castro-Montes et Samoise font mal, tandis que le RSCA ne parvient à se montrer dangereux que de loin, sur de timides frappes de Refaelov (17e) et Zirkzee (18e). Seuls moments de brillance de l'Israélien et du Néerlandais d'ailleurs dans cette première période.

Gand joue assez mal ses propres opportunités : Samoise fait le plus dur mais Cullen dégage son centre en retrait (26e), Odjidja fait une mi-temps parfaite sauf dans le dernier geste, quand il faut servir idéalement Depoitre (37e). Globalement, on n'assiste certainement pas au duel prévu entre les deux équipes les plus joueuses du pays.

Gand subit, puis jaillit

En seconde période cependant, le RSCA semble décidé à ne pas se contenter du nul, et passe la seconde : Davy Roef doit s'employer à plusieurs reprises devant Verschaeren et Zirkzee. Lior Refaelov envoie ensuite une frappe enroulée qui frôle l'équerre (63e), profitant du bon travail, encore, de Verschaeren. C'est ensuite Gomez qui frappera sur le portier gantois, qui en a plein les pognes. Pour rappel, malgré la domination territoriale gantoise en première période, Van Crombrugge n'aura eu qu'un arrêt à faire.

Mais ce Gand a de la ressource dans son antre : alors qu'Anderlecht met une énième fois la pression, une sortie de défense fantastique permet à Lemajic et Vadis de combiner et d'ouvrir vers Sven Kums, qui trouve Tarik Tissoudali d'un délicieux extérieur "à la Modric" : le Marocain ne se fait pas prier et trompe Van Crombrugge. C'est glacial de cynisme (1-0, 81e). Les Buffalos passent devant Anderlecht au classement, au nombre de victoires.

C'est évidemment la panique au RSCA, et on lance tout devant : Christian Kouamé est en position idéale sur un centre de Gomez, mais ne peut conclure (88e). Le même Gomez manque ensuite totalement son geste après un service idéal d'Anouar Aït El-Hadj (89e). On cessera d'ailleurs de compter les centres envoyés par le latéral espagnol depuis la gauche - jamais exploités, ou jamais assez précis. Ce sera le constat général, et final, du match d'Anderlecht, qui s'incline donc et cède sa place dans le top 4 au pire des moments ...