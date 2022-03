Seraing arrache le partage et continue d'y croire

Ce samedi, le RFC Seraing recevait OHL pour la compte de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Jean-Louis Garcia devait se passer des services de Daniel Opare ce week-end pour la réception d'OHL. C'est Poaty qui prenait place au poste de back droit. Côté louvaniste, Marc Brys alignait De Sart et Vlietinck.

Le round d'observation entre les deux équipes, bien organisées il faut le souligner, durera plus ou moins trente miutes. Le premier tir cadré de la partie sera signé Bernier. Après un joli enchaînement, le Dinantais tentera sa chance dans la surface, mais son tir trop peu puissant sera capté par Runarsson (27e). Deux minutes plus tard, Maziz décochera un tir à distance pour surprendre le portier louvaniste éloigné de sa cage, mais le ballon passera juste au-dessus (29e). OHL réagira via Schrijvers, mais son tir enroulé passera à côté des buts de Dietsch (35e). Le score restera nul et vierge à la pause.

© photonews

En début de seconde période, OHL ouvrira la marque via De Sart, très bien servi par Patris et aidé par un Dietsch trop attentiste (47e), 0-1.

© photonews

Les Métallos seront longtemps groggys après cet uppercut, et tarderont à réagir. Dietsch sera décisif en fin de rencontre devant Shengelia (78e) et sur un tir à distance de Tamari (80e) permettant aux siens d'y croire encore. Justement, Maziz égalisera cinq minutes plus tard d'une jolie reprise (85e), 1-1. Les locaux pousseront pour s'emparer des trois points à l'image de ce superbe retournée de Maziz capté par Runarrson (90e+4), mais n'y parviendront pas. Score final : 1-1.

© photonews

Seraing n'est pas parvenu à enchaîner un deuxième succès après la victoire au Standard dimanche dernier. Le promu sérésien a eu du mal à accélerer pour prendre OHL de vitesse. Désormais à cins longueurs de la seizième place détenue par Eupen, Seraing devrait sans surprise être le barragiste. Pour se maintenir à la fin de la phase classique, les Métallos devraient battre Ostende et Genk en comptant sur le fait qu'Eupen ne prenne qu'un point sur six.