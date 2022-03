Daan Heymans, buteur après une semaine difficile: "Content que le coach m'ait accordé sa confiance"

Il avait dû céder sa place à la mi-temps le week-end dernier, il a à nouveau reçu sa chance samedi soir et il a su la saisir.

Après la première mi-temps catastrophique de Charleroi à Malines le week-end dernier, Daan Heymans avait été l'une des "victimes" des choix d'Edward Still. Remplacé au repos, le milieu offensif était pourtant à nouveau titulaire, samedi soir, contre le Cercle de Bruges.

Et il a su se mettre en évidence, avec une prestation de qualité et un but. "Cela a été une semaine difficile pour moi, mais heureusement, le coach a maintenu sa confiance en moi et je suis très content d'avoir pu le remercier avec un but et une belle victoire", se réjouit l'ancien Waaslandien pour Sporza.