Le Club de Bruges s'impose et se rapproche de l'Union

La fin de saison sera haletante dans la course au titre, alors que pour Genk un long chemin de croix s'annonce.

Les joueurs et le staff du Club de Bruges ont beau dire qu'ils ne regardent pas ce que l'Union réalise de son côté, le fait est que dès que les joueurs de Mazzù perdent des plumes, les Brugeois sont sous pression pour continuer de refaire leur retard. Ce dimanche, pour recevoir Genk, le petit plus moral du nul du leader contre Ostende est bien présent, au contraire de Noa Lang qui est toujours sur le banc puisque Schreuder a aligné le même onze de départ que lors du déplacement à Ostende.

D'entrée de jeu, le Club va profiter des largesses défensives limbourgeoises sur coups de pied arrêtés. Personne ne tient en effet Rits qui peut frapper, Vanaken dévie et ouvre le score (4', 1-0). Mais on sent que ce but, au lieu de lancer correctement le champion en titre ce dimanche, place tout le monde dans un faux rythme et Vandevoordt n'est plus réellement mis sous pression. Ce qui devait arriver arriva: juste avant la pause, Ito se promène et frappe du gauche. Le ballon n'est pas très puissant, mais il est précis et trompe Mignolet (39', 1-1).

La pause fait du bien au Club puisqu'il ne faut une nouvelle fois que quelques minutes à De Ketelaere pour placer une tête victorieuse pour rendre l'avantage à son équipe (49', 2-1). Dans le courant de cette deuxième période, et bien avant la valse des changements, il y a un nouveau tournant: Rits s'en va vers le but, sadik le fauche en pleine course: carton rouge pour le Limbourgeois (64'). Pourtant, Ito et Paintsil ont dans la foulée l'occasion de rétablir l'égalité, sans succès.

A l'aube du dernier quart d'heure, c'est un Adamyan tenace, bien aidé par Rits, qui plante le troisième but pendant que la défense de Storck ne parvient pas à sa dégager (76', 3-1). C'est terminé dans les têtes de tout le monde, alors que Noa Lang fait son entrée au jeu pour une fin de match en mode mineur.

Au final, le Club de Bruges s'impose donc et revient à 5 points de l'Union à deux journées de la fin de la saison régulière. Comme quoi, plus que jamais, le suspense est et sera tenace en cette fin de saison pour le titre de champion.