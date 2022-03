Siebe Schrijvers : "Nous n'avons pas laissé passer beaucoup d'occasions"

Ce samedi soir, OHL a partagé l'enjeu au RFC Seraing (1-1) lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Seraing et OHL se sont quittés dos à dos ce week-end. Les visiteurs ont ouvert le score en début de seconde période et auraient pu faire le break sans deux arrêts décisifs de Guillaume Dietsch. Les Métallos ont poussé, et Youssef Maziz a égalisé.

Les Louvanistes, qui n'avaient pourtant rien à gagner contrairement à Seraing, se sont montrés solides. "Nous n'avons pas laissé passer beaucoup d'occasions. Après le joli et avec un bel assit Louis Patris, nous avons oublié de continuer à jouer au football", a confié Siebe Schrijvers à l'issue de la rencontre.

"Nous n'avons pas pu suivre et avons dû défendre en bloc. C'est pour cela que le but de Seraing est tombé. Nous aurions pu mieux jouer sur certaines phases et faire 2-0", a conclu le milieu offensif.