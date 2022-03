Seraing n'a pas dit son dernier mot : "On y croit encore jusqu'au bout"

Ce samedi soir, Seraing a arraché le nul contre OHL (1-1) lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Après le nul d'Eupen contre Malines, Seraing devait gagner pour revenir à trois points de la seizième place, désormais détenue par Zulte Waregem. Menés au score en début de seconde période, les Métallos ont égalisé en fin de rencontre grâce à une réalisation de Youssef Maziz. Ce dernier a failli offrir la victoire aux siens via un superbe retourné, mais Runarsson en décidera autrement.

"Cela nous tenait à coeur de revenir sur les équipes classées devant nous"

"Je suis un peu déçu, car cela nous tenait à coeur de revenir sur les équipes classées devant nous. Malheureusement, nous ne prenons qu'un point. En fin de match, nous avons eu plusieurs occasions pour faire 2-1 et s'imposer", a confié Maziz en conférence de presse.

Les locaux ont été groggys trop longtemps après l'ouverture du score. "Un coup sur la tête pendant un moment, mais il nous restait du temps. Puis, il y a eu l'égalisation et nous avons ensuite poussé face à une équipe bien organisée et qui avait bien reculé. C'est compliqué face un tel bloc", a souligné le joueur prêté par Metz.

"On doit faire notre maximum pour tenter de nous maintenir sans passer par les barrages"

Actuellement barragiste à deux journées de la fin, Seraing est derrière Eupen et Zulte qui compent cinq unités de plus au classement. Mais le promu sérésien n'est pas résigné. "On y croit encore jusqu'au bout. Il reste six points à prendre et on doit faire notre maximum pour tenter de nous maintenir sans passer par les barrages", a conclu Maziz.