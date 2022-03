Jean-Louis Garcia : "Nous aurions aimé prendre plus souvent quatre points en deux matchs"

Seraing avait à coeur d'enchaîner contre OHL ce samedi soir après leur victoire au Standard de Liège. Toutefois, les Métallos ont dû se contenter d'un partage qu'ils ont arraché en fin de rencontre.

Mené au score en début de seconde période après un but d'Alexis De Sart, Seraing a égalisé en fin de rencontre via Youssef Maziz. Ce dernier n'est pas passé loin d'inscire un doublé et d'offrir la victoire à Seraing dans le temps additionnel.

"Nous avons tout fait pour aller chercher la victoire"

"Je suis mitigé et partagé. Nous avons tout fait pour aller chercher la victoire. Nous avons contrôlé OHL en première période et nous étions bien en place. Nous n'avons rien concédé, mais nous n'avons pas été assez dangereux. Puis dès l'entame de la seconde période, ils marquent un but sur leur première occasion. Nous avons été un peu sonnés et il a fallu se réorganiser", a confié Jean-Louis Garcia en conférence de presse. "Ce qui m'a plu dans ce match, c'est l'état d'esprit de mes joueurs. C'est un gros point positif car le groupe n'abdique pas. Ils n'ont rien lâché et ont pris des risques. Ils ont été capables de revenir au score et ont eu l'opportunité de gagner le match. Nous aurions aimé prendre plus souvent quatre points en deux matchs. Nous ne serions pas à cette place", a souligné le technicien français.

"Le Beerschot aimerait être à notre place"

Le promu sérésien est à cinq longueurs de Zulte Waregem et d'Eupen à deux journées de la fin. "Nous sommes encore dans la bagarre. Il reste six points en jeu et nous nous déplaçons à Ostende, un concurrent direct lors de la prochaine journée. Il faut bien préparer ce match pour aller nous imposer là-bas et pourquoi pas y croire encore un peu. De toute façon, ces matchs peuvent nous servir pour installer une dynamique positive en faisant le plein de confiance dans la perspective d'éventuels barrages. Nous ne descenderons pas directement et le Beerschot aimerait forcément être à notre place. Il faut prendre un maximum de points jusqu'à la fin de saison", a conclu Garcia.