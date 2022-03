Seraing est inquiet concernant son capitaine et donne des nouvelles d'Opare : "Il a été hospitalisé"

Seraing est parvenu à arracher le partage (1-1) contre OHL ce samedi soir. Un bon point, mais les Métallos ont perdu deux joueurs durant la rencontre.

Mauvaises nouvelles pour Seraing malgré le nul arraché contre OHL. Sami Lahssaini et Gérald Kilota ont dû sortir durant la recontre. "Sami a eu des crampes après trente minutes de jeu. Ce n'est pas normal avec le peu de temps de jeu qu'il a. Il a joué 65 minutes au Standard de Liège et derrière, il ne s'est pas entraîné de la semaine à cause d'un souci. On demande plus d'intensité, de course et de pressing, et il est un peu court. J'espère qu'il va pouvoir travailler quinze jours d'affilée car il a souvent des petits freins physiques qui ne lui permettent pas d'atteindre son summum", a confié Jean-Louis Garcia en conférence de presse avant d'évoquer son capitaine. "Nous sommes plus inquiets à propos de "Kilo" car c'est musculaire. Nous allons attendre les examens, nous sommes préoccupés", a souligné le technicien français.

Incertain avant la rencontre, Daniel Opare n'était finalement pas repris ce week-end. "Il avait ressenti une petite alerte musculaire derrière la cuisse mercredi. Jeudi soir, il a été très malade avec de la température et des vomissements. Son épouse a dû le conduire aux urgences où il a été hospitalisé. Il est au repos jusqu'au début de la semaine prochaine", a conclu Garcia.