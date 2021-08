Peter Maes après Beerschot-Standard : "À l'exception du but, notre gardien n'a rien eu à faire"

Le Beerschot s'est incliné 0-1 contre le Standard de Liège ce dimanche après-midi lors de la 4ème journée de Jupiler Pro League.

Peter Maes était déçu après la défaite du Beerschot contre le Standard de Liège. Pourtant, il a aussi vu des choses positives. "J'ai demandé plus d'intensité, de vitesse et de conviction. Les joueurs l'ont montré à certains moments, et nous avons vraiment bien joué. À l'exception du but, notre gardien n'a rien eu à faire. Mais il faut concrétiser lors des moments clés", a confié d'emblée le T1 des Rats avant d'évoquer le tournant de la rencontre.

"C'est lorsque nous avons commencé à jouer plus haut. Nous avons eu une bonne occasion de Noubissi et immédiatement après nous avons encaissé un but. Nous n'avons pas résolu ce problème correctement à l'arrière. Nous avons donné trop de temps et d'espace. Une mauvaise évaluation de la situation", a souligné l'ancien portier des Rouches.

Le Beerschot a eu l'occasion de revenir à égalité par le biais d'un penalty de Holzhauser mais celui-ci a été arrêté par Bodart. "Nous sommes maintenant à un moment où tout doit aller dans notre sens. Nous n'obtenons rien gratuitement et le penalty en est un exemple. Aujourd'hui, c'était un exemple de la façon dont il faut aborder un match. Nous ne pouvons pas accepter notre place au classement. Il faut devenir plus fort à partir d'une défaite. Nous l'avons montré après celle de la semaine dernière", a conclu Peter Maes