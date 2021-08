Denis Dragus décisif avec le Standard de Liège : "J'ai vraiment progressé la saison dernière"

Le Roumain a eu l'occasion d'entrer en jeu pour le Standard et s'est immédiatement distingué avec une passe décisive sur le but victorieux de Klauss.

"C'est un bon sentiment d'être de retour et d'aider l'équipe", a lâché d'emblée Denis Dragus qui était prêté au club italien de Crotone la saison dernière. "J'étais heureux de jouer et de me montrer de cette manière. L'entraîneur m'a demandé de réitérer ce que j'ai montré à l'entraînement, à savoir apporter de l'intensité et une saine agressivité. Si l'équipe gagne et que je peux jouer un rôle important, c'est un match réussi pour moi. J'ai vraiment progressé la saison dernière en Italie et je me sens bien ici en Belgique à Liège. Le Standard est une vraie famille. Nous nous aidons les uns les autres et nous nous battons les uns pour les autres. Avec Klauss, j'ai une bonne relation et nous nous trouvons facilement sur le terrain", a expliqué le Roumain.

Il a ensuite remercié Mbaye Leye et évoqué les ambitions du Standard de Liège cette saison. "Je fais du mieux que je peux, au quotidien et à chaque fois que le coach m’offre du temps de jeu. Je le remercie pour ses conseils et le fait de pouvoir recevoir une chance de m’exprimer. J’espère le faire encore souvent au cours de la saison, afin d’aider le Standard à atteindre ses objectifs. Nous visons le haut du classement, le plus longtemps possible. En temps voulu, nous verrons ce qu’il est possible d’aller chercher", a conclu Dragus.