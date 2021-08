Mbaye Leye : "C'est très important d'être capable de gagner dans la douleur"

Sans briller, le Standard de Liège a assuré l'essentiel en empochant les trois points au Beerschot (0-1) ce dimanche après-midi.

Mbaye Leye était fier de ses troupes après le succès engrangé au Beerschot. "C’est très important pour moi d'être capable de gagner dans la douleur et d'aller chercher une victoire. La mentalité et l'envie d'aller jusqu'au bout étaient bien présentes. De temps en temps, ce n’est pas que le foot qui fait gagner. Aujourd’hui, je suis très content de mes joueurs, on a gagné à l'extérieur comme à Zulte Waregem. Il faut désormais faire pareil à la maison", a expliqué le technicien sénégalais avant de poursuivre.

"Nous sommes toujours restés dans le collectif, dans la détermination mais on a aussi eu du foot quand on voit le déplacement de Dragus sur le but de Klauss. Mais, il faut frapper plus au but. Les milieux ont bien couru et on peut compter sur Arnaud quand on est en difficulté", a souligné le T1 des Rouches avant d'évoquer le penalty arrêté par le dernier rempart liégeois.

Sissako a commis une faute de main, offrant ainsi un coup de pied de réparation aux Rats. Mais le gardien du matricule 16 a stoppé le tir de Holzhauser. "Ça aurait pu coûter cher. On le voit essaier d’enlever sa main mais il n’y a pas de discussions, le penalty est clair. Il y avait un bon frappeur en face, tout le monde connaît Holzhauser, c’est le mérite d’Arnaud qui fait un bon arrêt. Puis derrière, nous parvenons à garder ce zéro et ça fait du bien car cela faisait 10 matchs que nous n'avions pas enregistré de clean-sheet", a précisé l'ancien attaquant.

Les Rouches n'ont pas craqué malgré la pression anversoise en fin de rencontre. "Il faut savoir défendre, c'est un art qui n’est pas donné à n’importe quelle équipe. C’est l’art de bien défendre et de garder le zéro. Il faut le faire de temps en temps, c’est un travail d’équipe", a conclu Mbaye Leye.