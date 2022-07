Suivez en direct commenté la rencontre entre le Standard et La Gantoise

Ce vendredi soir (20h45), la Jupiler Pro League reprend ses droits avec un choc opposant le Standard de Liège à La Gantoise.

Première rencontre officielle pour Ronny Deila à la tête du Standard de Liège ce vendredi. Le technicien norvégien avait fait savoir que Merveille Bokadi et Gilles Dewaele étaient incertains ce week-end. Le coach des Rouches devrait certainement aligner une équipe sembable à celle qui avait partagé l'enjeu contre le Borussia Mönchengladbach samedi dernier.

Standard de Liège : Bodart, Noubi, Ngoy, Laifis, Calut, Cimirot, Raskin, Amallah, Dönnum, Dragus, Emond

Côté gantois, Hein Vanhaezebrouck ne fera pas le déplacement à Liège puisqu'il doit encore purger une suspension de la saison dernière. Vadis Odjidja, Laurent Depoitre et Julien De Sart ne seront pas non plus du déplacement. Toutefois, la nouvelle recrue Jordan Torunarigha fait partie de la sélection. Le onze des Buffalos devrait être quasiment le même que celui qui était aligné en Supercoupe face au Club de Bruges.

La Gantoise : Roef, Okumu, Ngadeu, Cuypers, Castro-Montes, Hjulsager, Samoise, Hanche-Olsen, Kums, Nurio, Tissoudali