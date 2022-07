🎥 Réduit à dix, le Standard de Liège arrache le partage face à La Gantoise

Ce vendredi soir, la Jupiler Pro League reprenait ses droits du côté de Sclessin avec un choc au programme entre le Standard de Liège et La Gantoise. (Assistance : 18.198).

Ronny Deila devait se passer des services de Bokadi et de Dewaele pour sa première à la tête du Standard de Liège. Le technicien norvégien décidait d'aligner Ngoy au poste d'arrière droit tandis que Noë Dussenne portait le brassard de capitaine.

Côté gantois, Hein Vanhaezebrouck n'était pas du voyage puisqu'il devait encore purger une journée de suspension de la saison dernière. C'est Peter Balette qui prenait donc place sur le banc des Buffalos. Odjidja, De Sart, Nurio et Depoitre étaient absents tandis que Torunarigha était aligné d'entrée de jeu.

Les deux équipes débuteront la rencontre sur un rythme élevé dans un stade de Sclessin bien rempli. Selim Amallah tentera directement un enroulé du droit qui sera dévié par la défense adverse (2e) tandis que Gand réagira via un tir de Tissoudali qui passera juste à côté du poteau droit de Bodart (8e). Le tournant de la rencontre aura lieu au quart d'heure de jeu avec l'expulsion de Calut après un second carton jaune (14e).

🟥 | Après 15 minutes, voici la première carte rouge de la saison ! 😠#STAGNT pic.twitter.com/knOGfujW0S — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 22, 2022

© photonews

Quelques minutes plus tard, Bodart sauvera les meubles en repoussant un tir de Tissoudali et une frappe à distance de Hjulsager (23e) avant d'effectuer une nouvel arrêt sur une tentative maladroite de Lemajic (25e). Avant la demi-heure de jeu, Raskin enverra une mine à ras-du-sol, mais Roef captera le cuir (29e). C'est le Standard qui ouvrira le score dans cette rencontre. Fauché dans la surface par Torunarigha, Amallah obtiendra un penalty et se fera justice en trompant Roef (34e), 1-0.

© photonews

Avant la pause, Hjulsager (39e) et Kulms ne parviendront pas à trouver le cadre (42e). Le capitaine gantois réclamera un penalty pour une faute de main d'Emond sur son coup franc direct, mais Visser fera la sourde oreille. Réduit à dix, le Standard mènera 1-0 en rejoignant les vestiaires.

© photonews

🧐 | Y avait-il une faute de main ? 🖐️ #STAGNT pic.twitter.com/txSymRDBGc — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 22, 2022

Les visiteurs débuteront la seconde période en poussant évidemment directement vers l'avant et verront Bodart repousser une tentative puissante de Cuypers (50e). La Gantoise aura l'occasion de recoller au score, mais la reprise de la tête de Ngadeu ira s'écraser sur la barre transversale (58e). Toutefois, Gand parviendra à revenir dans la rencontre. Tissoudali égalisera finalement d'une reprise de volée dans la surface (61e), 1-1.

© photonews

Les Buffalos continueront de mettre la pression face à des Rouches réduits à dix, et cela paiera. Très bien servi par Kums, Lemajic trouvera le chemin des filets de la tête (79e), 1-2. Alors que l'on se dirigeait vers une victoire gantoise, Dussenne surgira sur un centre de Canak et enverra le ballon de la tête au fond des filets (89e), 2-2. Le score ne bougera plus.

© photonews

Un Standard de Liège a affiché un visage solidaire jusqu'au bout et n'aura rien lâché, à l'image de cette tête rageuse de Dussenne pour arracher le partage. pourtant réduits à dix, les Rouches n'ont pas ménagé leurs efforts face à des Gantois qui les ont mis sous pression durant plus de 75 minutes. Un bon partage pour les Liégeois au vu de la rencontre. Les Buffalos pourront nourrir des regrets par rapport à leur fin de rencontre.

Standard de Liège : Bodart, Ngoy (Canak 83e), Dussenne, Laifis, Calut, Cimirot, Raskin, Dragus (Noubi 15e, Pavlovic 83e), Amallah, Dönnum (Balikwisha 72e), Emond (Ohio 72e)

La Gantoise : Roef, Samoise, Ngadeu, Torunarigha (Godeau 90e), Okumu, Marreh (Owusu 46e), Kums, Hjulsager, Lemajic, Cuypers, Tissoudali

Arbitre : Lawrence Visser

Avertissement : Calut (4e, 15e rouge), Dussenne (41e), Laifis (57e) ; Marreh (20e)

But : Amallah (32 pen) et Dussenne (89e) ; Tissoudali (61e) et Lemajic (79e)