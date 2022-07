Sven Kums enrage contre l'arbitrage : "Certaines décisions étaient incompréhensibles"

Le capitaine des Buffalos avait visiblement son mot à dire envers l'arbitrage de Lawrence Visser après le nul contre le Standard (2-2).

"Je dois faire attention à ce que je dis, sinon je pourrais encore être suspendu", a débuté avec une pointe de cynisme à peine dissimulé le capitaine de La Gantoise Sven Kums. "Ecoutez, avant que le championnat ne commence, vous recevez des explications sur certaines phases au cours d'une réunion. Ensuite, il a été dit que c'est toujours une faute si un joueur touche de la main avec un mouvement du bras, loin du corps et vers le ballon. C'était le cas avec mon coup franc et Emond, n'est-ce pas ? L'arbitre a dit que pour lui, ce n'était clairement pas un penalty. Le VAR n'a pas été contacté et n'est pas non plus intervenu. Pourtant, les directives sont claires, n'est-ce pas ? Je ne peux pas comprendre ça", a-t-il déclaré, incrédule, selon des propos rapportés par Het Laatste Nieuws.

Il dit également pouvoir "un peu comprendre" qu'il y ait eu penalty après une faute de Torunarigha sur Amallah. "Si vous êtes très gentil, bien sûr. Jordan a touché son adversaire, oui. Mais il a joué le ballon en premier."

"Mais alors je ne comprends pas du tout pourquoi cette dernière phase n'est pas un penalty", poursuit Kums. "Bodart n'a tout simplement pas eu le ballon. C'était un coup clair au visage de Torunarigha. Il était inconscient sur le terrain et est maintenant à l'hôpital", poursuit-il en soupirant. "Il y a eu des phases aujourd'hui qui étaient à notre désavantage. Et ce n'est pas la première fois."