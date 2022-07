La Gantoise déçue de son partage au Standard : "Ce deuxième but liégeois nous laisse un goût amer"

Alors que La Gantoise filait vers la victoire ce vendredi soir lors de l'ouverture de la première journée de Jupiler Pro League, le Standard de Liège est parvenu à arracher le partage en toute fin de rencontre (2-2).

Réduit à dix dès le quart d'heure de jeu après l'expulsion de Calut, le Standard est pourtant parvenu à ouvrir le score sur penalty via Amallah. Tissoudali égalisera en seconde période avant de voir Lemajic permettre à Gand de prendre les commandes de la rencontre à dix minutes du terme. Mais les Liégeois n'ont rien lâché, et Noë Dussenne a surgi pour placer une reprise de la tête au fond des filets.

"Après un tel match où nous étions à onze contre dix depuis la 15ème minute, nous sommes déçus après ce 2-2", a lâché d'emblée en conférence de presse Peter Balette qui officiait sur le banc gantois étant donné qu'Hein Vanhaezebrouck purgeait sa suspension. "Quand nous nous sommes retrouvés en supériorité numérique, nous avons moins bien joué et ne parvenions pas à trouver les meilleures solutions", a précisé le T2 des Buffalos avant d'évoquer la seconde période.

"Après la pause, nous avons mieux joué et contrôlé le terrain. Nous avons ensuite marqué deux buts. Quand tu mènes ici 1-2 à onze contre dix à Sclessin, tu ne peux pas te permettre d'encaisser un but ! La déception est là, et c'est normal. On a assez d'expérience au sein de l'équipe pour savoir que ces phases sont les plus importantes quand on se trouve en supériorité numérique. Outre le résultat, la manière dont on prend ce deuxième but nous laisse un goût amer", a conclu Balette.