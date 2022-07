Ronny Deila fier de ses joueurs : "On va dans la bonne direction"

Ce vendredi soir, le Standard de Liège est parvenu à arracher le partage face à La Gantoise (2-2) lors de la première journée de Jupiler Pro League.

Réduit à dix dès le quart de jeu après l'expulsion de Calut, le Standard de Liège est pourtant parvenu à ouvrir le score sur penalty via Amallah. Tissoudali égalisera en seconde période avant de voir Lemajic permettre à Gand de prendre les commandes de la rencontre à dix minutes du terme. Mais les Liégeois n'ont rien lâché, et Noë Dussenne a surgi pour placer une reprise de la tête au fond des filets en fin de rencontre.

"Ce fut une rencontre très difficile contre La Gantoise. Nous avons essayé de presser dès l'entame de la rencontre, mais nous nous sommes vite retrouvés à dix après l'expulsion d'Alex (Calut). Dans ce genre de situations, il faut rester calme, retourner au combat et contrôler notre adversaire", a confié Ronny Deila en conférence de presse. "Dans notre malchance, nous avons été un peu chanceux de prendre un point. Mes joueurs ont fait un job fantastique et je suis fier d'eux. En continuant à se battre comme il l’a fait, mon groupe a fait preuve d'une mentalité et un courage à toute épreuve. On va dans la bonne direction. Et quand tu as des supporters comme les nôtres, c’est très difficile de jouer contre nous", a conclu le technicien norvégien.